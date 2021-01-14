«Маккаби» и «Милан» одержали очередные победы в Евролиге

«Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги одолел «Басконию» (91:82), а «Милан» на выезде одолел «Альбу» (84:70).

После этой победы миланцы поднялись на пятое место в турнирной таблице, израильский клуб остался 12-м, «Альба» и «Баскония» сразу за ними.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Баскония» (Испания) — 91:82 (26:21, 21:22, 21:17, 23:22)

14 января.

«Альба» (Германия) — «Милан» (Италия) — 70:84 (18:13, 16:29, 22:22, 14:20)

14 января.