Куртинайтис объяснил, почему «Химки» проиграли «Барселоне»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Барселоны» в Евролиге (74:87) отметил, что команда находится не в лучшей форме.

— Поздравляю Шарунаса Ясикявичюса и его команду с хорошей игрой, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Матч получился тяжелым, как мы и ожидали. В данный момент «Барселона» играет здорово, несмотря на большое количество матчей. Мы пытались сыграть быстро, но сейчас мы находимся не в нужной нам форме, что говорят процент попаданий и скорость — все было не так, как обычно. Мы не смогли соблюсти баланс двухочковых и трехочковых бросков: мы бросили 35 трехочковых, тогда как «Барса» — 34 штрафных. Также нам необходимо принимать более продуманные решения, особенно в нападении, когда нужно действовать агрессивно, чтобы провоцировать фол; когда нужно бросать трехочковый; когда нужно отдать передачу. С этим у нас есть проблемы.