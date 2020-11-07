Куртинайтис назвал причину поражения от «Фенербахче»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Фенербахче» в Евролиге (71:83) отметил сложность матча. По его словам, российская команда допустила слишком много потерь.

— Матч получился тяжелым. Мы проигрывали большую часть встречи, но вернулись в игру за пять минут до конца и были близки к тому, чтобы сделать счет равным, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — После этого допустили пару потерь, но — главное — неудачно отзащищались, не взяли подборы. Однако нас снова настигла главная проблема в этом сезоне — потери. Сегодня мы допустили 19 потерь, и я не думаю, что с такими показателями можно выиграть у какой-либо команды Евролиги. Мы должны работать над этим, сфокусироваться именно над тем, как сократить число потерь.