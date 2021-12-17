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Курбанов считает, что ЦСКА хорошо подготовился к матчу с «Альбой»

10:34
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Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Альбы».

«Вся подготовка получилась больше теоретической, мы, в том числе, разбирали и ошибки предыдущей встречи. В целом, должны быть готовы к серьезной игре. «Альба» показывает быстрый атакующий баскетбол, все бегут, меняются, действуют агрессивно. К тому же, они играют дома. Поэтому надо подойти к этому матчу с полной серьезностью и концентрацией. Соперники обладают хорошими снайперами, такими как Ло, потому для нас будет важно быть агрессивными в защите, стараться, чтобы свободные атаки им не доставались», — приводит пресс-служба армейцев слова Курбанова.

Матч «Альба» — ЦСКА состоится сегодня, 17 декабря. Начало встречи — в 21.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-12-17-alba-cska-news-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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