Курбанов считает, что ЦСКА хорошо подготовился к матчу с «Альбой»
Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Альбы».
«Вся подготовка получилась больше теоретической, мы, в том числе, разбирали и ошибки предыдущей встречи. В целом, должны быть готовы к серьезной игре. «Альба» показывает быстрый атакующий баскетбол, все бегут, меняются, действуют агрессивно. К тому же, они играют дома. Поэтому надо подойти к этому матчу с полной серьезностью и концентрацией. Соперники обладают хорошими снайперами, такими как Ло, потому для нас будет важно быть агрессивными в защите, стараться, чтобы свободные атаки им не доставались», — приводит пресс-служба армейцев слова Курбанова.
Матч «Альба» — ЦСКА состоится сегодня, 17 декабря. Начало встречи — в 21.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-12-17-alba-cska-news-preview/
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