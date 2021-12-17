Паскуаль назвал «Монако» одной из самых талантливых команд Евролиги
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Монако».
«Монако» — одна из самых талантливых команд в Евролиге. В их составе удивительные защитники, начиная с одного из лучших игроков турнира Майка Джеймса. Их «большие» — сильные и атлетичные, как Уилл Томас, например. Думаю, мы сыграем против одной из лучших и одной из самых талантливых команд Евролиги. У них великолепная статистика в нападении. Также они сменили главного тренера, выиграли прошлый матч в Каунасе. Мы знаем, что нас ждёт сложная игра. Сейчас мы должны восстановить как можно больше игроков, чтобы быть готовыми к игре против «Монако», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Паскуаля.
Матч «Монако» — «Зенит» состоится сегодня, 17 декабря. Начало встречи — в 21.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/16/monako-zenit-evroliga-prevyu/
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