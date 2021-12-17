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Паскуаль назвал «Монако» одной из самых талантливых команд Евролиги

Тренер «Зенита» Паскуаль назвал «Монако» одной из самых талантливых команд Евролиги
14:38
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Монако».

«Монако» — одна из самых талантливых команд в Евролиге. В их составе удивительные защитники, начиная с одного из лучших игроков турнира Майка Джеймса. Их «большие» — сильные и атлетичные, как Уилл Томас, например. Думаю, мы сыграем против одной из лучших и одной из самых талантливых команд Евролиги. У них великолепная статистика в нападении. Также они сменили главного тренера, выиграли прошлый матч в Каунасе. Мы знаем, что нас ждёт сложная игра. Сейчас мы должны восстановить как можно больше игроков, чтобы быть готовыми к игре против «Монако», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Паскуаля.

Матч «Монако» — «Зенит» состоится сегодня, 17 декабря. Начало встречи — в 21.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/16/monako-zenit-evroliga-prevyu/

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Иван Торопцев все материалы автора
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