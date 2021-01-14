Курбанов прокомментировал победу ЦСКА над «Жальгирисом»

Капитан ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу над «Жальгирисом» (83:73) в матче регулярного сезона Евролиги. Защитник армейцев отдал семь результативных передач, что является его лучшим результатом в сезоне.

«Жальгирис» — очень неприятный соперник. Команда билась против нас до конца, в третьей четверти у ЦСКА случился небольшой провал. Промахивались свободные броски, дали много сопернику в обороне. Мои семь передач? Это заслуга команды", — сказал Курбанов в интервью клубной пресс-службе.

На данный момент армейцы лидируют в сезоне с 15 победами в 19 матчах.