Кубинский новичок ЦСКА: «Дебют против «Реала»? Чувствовал себя как ребенок на Рождество!»

Новичок ЦСКА из Кубы Ховард Сан-Росс поделился впечатлениями от первого матча за армейцев против «Реала» (60:55) в Евролиге.

— Потрясающие ощущения, — заявил Сан-Росс. — Как я говорил раньше, чувствую себя, как ребенок на Рождество. Играть за ЦСКА против «Реала»! Это две великие конкурирующие команды, голодны до побед. Потрясающие ощущения, очень круто. Атмосфера была шикарная. Видел небольшой баннер и надписью «Добро пожаловать в ЦСКА» с кубинским флагом. Говорю вам — все как будто в детстве на Рождество.

— Почему соперники были сегодня столь нерезультативны?

— Обе команды играли очень-очень агрессивно. Нам не очень удалось начало, броски не залетали в корзину. Тем не менее, мы хорошо работали в защите.

— Как оцените свое собственное выступление?

— Не скрою, я немного нервничал, потому что не хотел подвести команду. Старался просто приспосабливаться, но потом тренер начал постоянно говорить мне, чтобы я играл и чувствовал себя свободнее. Просто рад, что помог ЦСКА добыть победу. (Евгений Белоусов)