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Сегодня, 16:01

«Финал четырех» Евролиги в 2023 году пройдет в Каунасе, в 2024-м — в Берлине

Иван Шитик
Корреспондент
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Евролига объявила места проведения «Финала четырех» в 2023 и 2024 года, сообщает сайт турнира.

«Финал четырех» Евролиги 2023 года пройдет в Каунасе, в 2024 году победитель турнира определится в Берлине.

Предстоящий «Финал четырех» примет «Жальгирис Арена», в столице Германии матчи пройдут на «Мерседес-Бенц Арене».

Полуфиналы Евролиги сезона-2022/23 пройдут 19 мая. 21 мая состоятся матчи за золото и бронзу. Берлин примет игры 24 и 26 мая 2024 года.

В 2022 году «Финал четырех» должен был пройти в Берлине, однако матчи были перенесены в Белград в связи с медико-санитарными мерами в Германии.

Евролига
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