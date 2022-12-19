Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 19:08

Факундо Кампаццо официально стал игроком «Црвены Звезды»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Црвена Звезда» официально объявила о подписании контракта с разыгрывающим защитником Факундо Кампаццо.

Как сообщает пресс-служба клуба, 31-летний аргентинец заключил двухлетнее соглашение с сербской командой.

По информации СМИ, Кампаццо заработает 1,8 миллиона евро в сезоне-2022/23 и 2,5 миллиона — в сезоне-2023/24.

Кампаццо начинал нынешний сезон в «Далласе», но был отчислен в связи с приходом в команду Кембы Уокера. Предыдущие два сезона разыгрывающий провел в «Денвере».

В этом сезоне баскетболист сыграл 8 матчей в НБА, набирая в среднем по 1,3 очка и делая по 0,3 подбора и 1,1 передачи.

Источник: БК «Црвена Звезда»
БК Црвена Звезда
0
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
Глава СБ Молдавии обвинил Россию в «подготовке нападения» в 2023 году
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Финал четырех» Евролиги в 2023 году пройдет в Каунасе, в 2024-м — в Берлине
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости