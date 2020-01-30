Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза рассказал о своих ожиданиях перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны».

— Нам нужно забыть о том, что существуют отговорки, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Плазы. — Все понимают, что у нас несколько травм, в матче не смогут сыграть сразу трое игроков, и для нас, как для скромного клуба Евролиги, это большая проблема. Но нужно забыть об этом и показать свое лучшее лицо. Мы понимаем, что если этого сделать не удастся, «Барса» просто сомнет нас еще в первой четверти. Но, если удастся сыграть так, как в последних матчах, если удастся не впасть в панику, то мы покажем все, на что способны. А мы знаем, что способны обыграть их на выезде.

Матч «Барселона» — «Зенит» состоится в четверг, 30 января, начало — в 23.00 по московскому времени.