«Фенербахче» отправился на матчи с ЦСКА в плей-офф Евролиги без главного тренера и шести игроков

Главный тренер «Фенербахче» Игорь Кокошков и шесть игроков стамбульского клуба не полетели в Москву на первые матчи плей-офф Евролиги против ЦСКА, сообщает Eurohoops 21 апреля.

В релизе сообщается, что игру из-за травмы пропустит центровой Ян Веселы, имена остальных пяти баскетболистов держатся в секрете.

15 апреля стало известно, что в турецком клубе вспышка коронавируса. Из-за этого команда не смогла собрать заявку на матч чемпионата Турции против «Анадолу Эфеса».

Первый матч 1/4 финала Евролиги состоится в Москве в среду, 21 апреля. Начало — в 20.00 (мск). Следующая игра пройдет через два дня в это же время. Затем серия переедет в Стамбул. Третий матч соперники сыграют в среду, 28 апреля в 20.45 (мск). В случае надобности через два дня в Турции команды проведут четвертую игру. Если счет в противостоянии будет 2-2, то пятая встреча состоится во вторник, 4 мая в Москве в 20.00.

Четвертьфинальная серия Евролиги длится до трех побед одной из команд. Армейский клуб — действующий победитель Евролиги. Прошлый сезон турнира был не доигран из-за пандемиии коронавируса в мире.