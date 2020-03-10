Евролига не планирует переносить «Финал четырех» из-за коронавируса

«Финал четырех» баскетбольной Евролиги в немецком Кельне пройдет по плану, несмотря на распространение коронавируса, утверждает ТАСС.

«Финал четырех» Евролиги запланирован на 22-24 мая. В Германии на данный момент насчитывается 1139 зараженных коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.