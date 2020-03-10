Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Евролига не планирует переносить «Финал четырех» из-за коронавируса

16:10

«Финал четырех» баскетбольной Евролиги в немецком Кельне пройдет по плану, несмотря на распространение коронавируса, утверждает ТАСС.

«Финал четырех» Евролиги запланирован на 22-24 мая. В Германии на данный момент насчитывается 1139 зараженных коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7938681

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир