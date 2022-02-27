Евролига 28 февраля назовет страну, где будут проводить матчи клубы из России

Евролига 28 февраля объявит альтернативную страну, в которой будут играть российские клубы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы Евролиги.

«Завтра состоится заседание совета акционеров Евролиги, на котором будет обсуждаться тема проведения предстоящих матчей российских команд, и ожидается, что будет объявлена альтернативная страна, в которой пройдут игры команд Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

Ранее был перенесен матч 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между российским ЦСКА и испанской «Барселоной». Встреча должна была пройти 27 февраля в Москве. Евролига также перенесла матчи «Бавария» (Германия) — ЦСКА, «Баскония» (Испания) — УНИКС (оба — 24 февраля) и «Зенит» — «Барселона» (25 февраля).