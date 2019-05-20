"Это невероятно". Родригес - о победе ЦСКА в Евролиге

Защитник ЦСКА Серхио Родригес прокомментировал победу своей команды в Евролиге. Его команда в финале обыграла турецкий клуб "Эфес" (91:83).

- Это невероятно, мы смогли это сделать, - цитирует Родригеса ТАСС. - Был тяжелейший матч с "Реалом", где все было не по нашему плану, теперь - сложный финал, но вся команда с первого дня верила в успех. Теперь мы смело можем отмечать, но не увлекаться, потому что надо закончить сезон еще одной победой - в Единой лиге ВТБ.

Для ЦСКА это четвертая победа в Евролиге в новом формате и восьмая - с учетом предыдущих форматов турнира.

В советский период армейцы выигрывали турнир в 1961, 1963, 1969 и 1971 году, в российский - в 2006, 2008, 2016 и 2019-м. Больше них побед в турнире одерживал только "Реал" - 10 раз, включая розыгрыш прошлого сезона. Именно мадридцев ЦСКА победил в полуфинале в этом году (95:90).

ЦСКА – чемпион Евролиги! Четырехкратный!