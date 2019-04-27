Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после четвертого матча Евролиги против "Басконии" (92:83, 3-1) отметил, что команда до конца верила в свои силы, даже уступая в счете. Армейцы в восьмой раз подряд вышли в "Финал четырех".

- Эти невероятные игроки не переставали верить и сумели вернуться в этом сумасшедшем матче, - приводит ТАСС слова Итудиса. - "Баскония" - отличная команда, спасибо ей за эту серию, атмосферу и организацию. Мы смогли победить, уступая по ходу встречи около 13 очков, потому что в нашей команде игроки до конца верили в свои силы.