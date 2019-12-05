ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Жальгириса»
22:35
ЦСКА вырвал в овертайме победу у «Жальгириса» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы занимают четвертое место в таблице турнира.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 85:82 ОТ (9:17, 23:14, 19:19, 18:19, 16:13)
Ц: Джеймс (19), Стрелниекс (18), Бэйкер (13), Боломбой (12), Хэкетт (11).
Ж: Уолкап (19), Лекавичюс (15), Ландэйл (12 + 11 подборов), Ледай (11).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...