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ЦСКА сообщил о возвращении трех игроков в состав перед матчем с «Миланом»

10:44
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ЦСКА 11 марта сообщил о возвращении в состав троих баскетболистов в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги против «Милана».

К работе с основной вернулись разыгрывающий Юрий Умрихин, защитник Янис Стрелниекс и форвард Андрей Лопатин.

Матч ЦСКА — «Милан» состоится сегодня, 11 марта. Начало встречи — в 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-03-11-cska-ax-olimpia-milan-preview/

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