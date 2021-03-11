ЦСКА сообщил о возвращении трех игроков в состав перед матчем с «Миланом»

ЦСКА 11 марта сообщил о возвращении в состав троих баскетболистов в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги против «Милана».

К работе с основной вернулись разыгрывающий Юрий Умрихин, защитник Янис Стрелниекс и форвард Андрей Лопатин.

Матч ЦСКА — «Милан» состоится сегодня, 11 марта. Начало встречи — в 20.00 (мск).