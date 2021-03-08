Евролига утвердила правила потенциальных вынужденных замен команд в «Финале четырех»

Евролига 8 марта определилась с правилами потенциальных вынужденных замен команд в «Финале четырех», которые могут потребоваться в случае ограничений по передвижению или отсутствия минимального количества игроков.

— Команда с самым высоким посевом по итогам регулярного чемпионата заменит пробившуюся в «Финал четырех» команду, которая не сможет сыграть из-за ограничений или отсутствия минимального количества игроков.

— Заменены могут быть максимум две команды «Финала четырех».

— Если финал не состоится из-за ограничений или недоступности игроков, решающая игра будет перенесена или проведена в другом месте.

— «Финал четырех» будет приостановлен и перенесен в случае, если более двух квалифицированных команд окажутся недоступны для участия или если местные правила не позволят провести мероприятие.