ЦСКА потерпел второе поражения подряд в Евролиге

ЦСКА в матче регулярного сезона Евролиги на своей площадке 11 марта уступил «Милану» — 76:84.

Особенно неудачной для красно-синих выдалась первая четверть, которую российский клуб проиграл с разницей в 20 очков — 10:30.

32 очка в составе итальянского клуба набрал атакующий защитник Кевин Пантер. У армейцев самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Майк Джеймс, заработавший 21 очко.

После этого поражения ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, итальянцы — вторые.

Евролига. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Милан» (Италия) — 76:84 (10:30, 24:17, 21:23, 21:14)

11 марта. Москва. «Мегаспорт».