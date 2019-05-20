ЦСКА празднует победу в Евролиге. Фото, видео

ЦСКА выиграл Евролигу сезона-2018/19. В финальном матче армейцы победили турецкий "Эфес" (91:83). "Финал четырех" в 2019 году проходил в испанском городе Витория-Гастейс.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Эфеса" Шейн Ларкин, набравший 29 очков. Брайант Данстон и Крунослав Симон сделали "дабл-дабл". У армейцев по 20 очков набрали Уилл Клайберн и Кори Хиггинс. Клайберн был признан MVP "Финала четырех".

Для ЦСКА это четвертая победа в Евролиге в новом формате и восьмая - с учетом предыдущих форматов турнира.

В советский период армейцы выигрывали турнир в 1961, 1963, 1969 и 1971 году, в российский - в 2006, 2008, 2016 и 2019-м. Больше них побед в турнире одерживал только "Реал" - 10 раз, включая розыгрыш прошлого сезона. Именно мадридцев ЦСКА победил в полуфинале в этом году (95:90).