ЦСКА победил «Валенсию», «Зенит» обыграл «Олимпиакос»
21:52
ЦСКА на своем паркете в матче Евролиги обыграл «Валенсию» (81:70). Для армейцев это четвертая победа подряд в турнире.
В другой встрече дня «Зенит» дома оказался сильнее «Олимпиакоса» (91:87), одержав седьмую победу (2 — в овертайме) в регулярном чемпионате.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Валенсия» (Испания) — 81:70 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14)
Ц: Фогтманн (19 + 10 подборов), Джеймс (14), Сант-Рос (11), Хэкетт (10).
«Зенит» (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 91:87 (24:27, 21:16, 21:15, 25:29
З: Воронов (21), Айон (15), Томас (10).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/