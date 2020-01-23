ЦСКА победил «Валенсию», «Зенит» обыграл «Олимпиакос»

ЦСКА на своем паркете в матче Евролиги обыграл «Валенсию» (81:70). Для армейцев это четвертая победа подряд в турнире.

В другой встрече дня «Зенит» дома оказался сильнее «Олимпиакоса» (91:87), одержав седьмую победу (2 — в овертайме) в регулярном чемпионате.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Валенсия» (Испания) — 81:70 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14)

Ц: Фогтманн (19 + 10 подборов), Джеймс (14), Сант-Рос (11), Хэкетт (10).

«Зенит» (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 91:87 (24:27, 21:16, 21:15, 25:29

З: Воронов (21), Айон (15), Томас (10).