ЦСКА дома обыграл "Басконию"

ЦСКА выиграл у "Басконии" (82:78) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Уилл Клайберн, который набрал 16 очков. 14 очков у Корри Хиггинса. У гостей с 17 очками лучшим снайпером стал Марселиньо Уэртас.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф. "Баскония" на шестой позиции.

В параллельном матче "Эфес" выиграл у "Милана" (101:95)

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - "Баскония" (Испания) - 82:78 (17:21, 23:23, 15:22, 27:12)

"Эфес" (Турция) - "Милан" (Италия) - 101:95 (24:20, 18:33, 32:16, 27:26)