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«Црвена Звезда» обыграла АСВЕЛ в Евролиге

23:06
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Црвена Звезда» победила АСВЕЛ (73:67).

В составе победителей самым результативным стал Никола Калинич — 22 очка. У гостей 16 очков в активе Эли Окобо.

«Црвена» занимает десятое место в турнирной таблице. АСВЕЛ на шестом месте.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — АСВЕЛ (Франция) — 73:67 (18:9, 15:23, 17:13, 23:22)

11 ноября.

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Евгений Петров все материалы автора
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