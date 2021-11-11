«Црвена Звезда» обыграла АСВЕЛ в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Црвена Звезда» победила АСВЕЛ (73:67).
В составе победителей самым результативным стал Никола Калинич — 22 очка. У гостей 16 очков в активе Эли Окобо.
«Црвена» занимает десятое место в турнирной таблице. АСВЕЛ на шестом месте.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» (Сербия) — АСВЕЛ (Франция) — 73:67 (18:9, 15:23, 17:13, 23:22)
11 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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