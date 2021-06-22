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Тринкьери не покинет «Баварии»

07:55
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Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери останется на своем посту, написал в Twitter инсайдер Эмилиано Карчиа. По информации источника, 52-летний итальянец продлил контракт с мюнхенским клубом.

Андреа возглавил «Баварию» в 2020 году и вывел команду в плей-офф Евролиги. Мюнхенцы впервые сыграли на этой стадии, заняв 5-е место в регулярном чемпионате.

Напомним, ранее СМИ писали, что Тринкьери может стать главным тренером «Фенербахче».

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