Тринкьери не покинет «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери останется на своем посту, написал в Twitter инсайдер Эмилиано Карчиа. По информации источника, 52-летний итальянец продлил контракт с мюнхенским клубом.
Андреа возглавил «Баварию» в 2020 году и вывел команду в плей-офф Евролиги. Мюнхенцы впервые сыграли на этой стадии, заняв 5-е место в регулярном чемпионате.
Напомним, ранее СМИ писали, что Тринкьери может стать главным тренером «Фенербахче».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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