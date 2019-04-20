Бросок Ханги на последней минуте принес "Барселоне" победу, "Реал" обыграл "Панатинаикос"

"Барселона" на выезде обыграла турецкий "Эфес" во втором матче плей-офф Евролиги - 74:72. Победу команде принес Адам Ханга, который на последней минуте реализовал броско из-под кольца. Каталонцы сравняли счет в серии - 1-1.

"Реал" одержал вторую победу над греческим "Панатинаикосом" - 78:63. Счет в этой серии - 2-0.

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Вторые матчи

"Реал" (Испания) - "Панатинаикос" (Греция) - 78:63 (21:8, 14:18, 26:15, 17:22)

Счет в серии: 2-0.

"Эфес" (Турция) - "Барселона" (Испания) - 72:74 (16:19, 18:19, 25:24, 13:12)

Счет в серии: 1-1.