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«Бавария» обыграла «Валенсию», АСВЕЛ победил «Олимпиакос»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бавария» на своем паркете выиграла у «Валенсии» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 97:92.

В другой встрече АСВЕЛ в домашнем матче переиграл «Олимпиакос» — 77:75. Французская команда одержала третью победу подряд.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Валенсия» (Испания) — 97:92 (23:26, 20:13, 26:26, 28:27)

Б: Уолден (18), Бонга (14), Хантер (13), Обст (10).

В: Дублевич (28), Харпер (15), Александер (11).

АСВЕЛ (Франция) — «Олимпиакос» (Греция) — 77:75 (18:28, 13:19, 19:14, 27:14)

А: Мэтьюз (14), Каюди (14), Де Коло (13), Нуа (13).

О: Везенков (16), Кэнан (14), Слукас (13), Ларендзакис (10).

БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Валенсия
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