«Баскония», «Барселона» и «Фенербахче» одержали победы в Евролиге
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Завершился игровой день в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги.
«Баскония» на выезде обыграла «Панатинаикос» (97:82). «Барселона» в овертайме победила «Маккаби» (99:94). «Фенербахче» выиграл у «Баварии» (77:68).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Панатинаикос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 82:97 (21:25, 20:24, 18:23, 23:25)
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Барселона» (Испания) — 99:94 ОТ (19:14, 20:24, 26:21, 15:21, 19:14)
«Бавария» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 68:77 (15:18, 19:17, 10:18, 24:24)
30 марта.
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