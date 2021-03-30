Кущенко рассказал, как отстранение Джеймса сказалось на игре ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что ситуация с отстраненным из команды защитника Майком Джеймсом мобилизовала ЦСКА и в матче Евролиги против «Зенита» (86:74).

«Ситуация с Джеймсом в ЦСКА, как мне кажется, мобилизовала команду, и удалось показать умную игру. ЦСКА досрочно вышел в плей-офф Евролиги, а «Зениту» надо вернуть ту игру, которая приносила успех. Но у них оставшиеся игры дома, и петербуржцам по зубам попасть в плей-офф Евролиги, чему мы все будем рады», — цитирует президента Единой лиги ВТБ ТАСС.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 21 победу при 10 поражениях. «Зенит» идет на восьмой строчке, имея в активе 17 побед в 31 матче.