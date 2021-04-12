Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф баскетбольной Евролиги.

«Зенит» сыграет с «Барселоной», ЦСКА — с «Фенербахче». «Эфесу» предстоят матчи с «Реалом», а «Милану» — с «Баварией».

21 апреля ЦСКА проведет первый матч против «Фенербахче» дома. «Зенит» в гостях сыграет с «Барселоной» в этот же день. Первые матчи в остальных парах пройдут 20 апреля.

Евролига

1/4 финала

«Барселона» (Испания) — «Зенит» (Россия, 8)

ЦСКА (Россия, 2) — «Фенербахче» (Турция, 7)

«Эфес» (Турция, 3) — «Реал» (Испания, 6)

«Милан» (Италия, 4) — «Бавария» (Германия, 5)