«Барселона» — «Зенит», ЦСКА — «Фенербахче»: все пары 1/4 финала Евролиги
23:09
Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф баскетбольной Евролиги.
«Зенит» сыграет с «Барселоной», ЦСКА — с «Фенербахче». «Эфесу» предстоят матчи с «Реалом», а «Милану» — с «Баварией».
21 апреля ЦСКА проведет первый матч против «Фенербахче» дома. «Зенит» в гостях сыграет с «Барселоной» в этот же день. Первые матчи в остальных парах пройдут 20 апреля.
Евролига
1/4 финала
«Барселона» (Испания) — «Зенит» (Россия, 8)
ЦСКА (Россия, 2) — «Фенербахче» (Турция, 7)
«Эфес» (Турция, 3) — «Реал» (Испания, 6)
«Милан» (Италия, 4) — «Бавария» (Германия, 5)
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