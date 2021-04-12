Центровой «Зенита» Гудайтис считает, что российскому клубу по силам пройти «Барселону»

Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис прокомментировал исторический выход своей команды в плей-офф Евролиги. Команда пробилась в плей-офф после уверенной победы сине-бело-голубых над «Панатинаикосом» (112:83).

«Зенит» играет только второй год в Евролиге, поэтому попадание в топ-8 — отличное достижение, — сказал «СЭ» Артурас Гудайтис. — Мы все сейчас на психологическом подъеме. В четвертьфинале нам предстоит сыграть с «Барселоной».

Понимаем, что они выиграли регулярный сезон, это очень сильный соперник, но в Евролиге нет команд, с которыми мы бы не можем бороться. Мы должны показать достойную игру, чтобы болельщики гордились нами. Может ли «Зенит» пройти каталонцев? Я считаю, да. Мне кажется, что ни в одной паре плей-офф нет фаворита. Наше противостояние не исключение».

Первая игра вторая игра серии состоится 21 и 23 апреля в столице Каталонии. Затем команды переедут в Санкт-Петербург.

(Тимур Ганеев)