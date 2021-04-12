«Зенит» оформил выход в плей-офф Евролиги, разгромив «Панатинаикос»

«Зенит» разгромил «Панатинаикос» в заключительном матче регулярного чемпионата, перенесенной встрече 6-го тура, и впервые в истории оформил выход в плей-офф Евролиги — 112:83.

Самым результативным матча стал разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 передач.

«Зенит» занял 8-е место в турнирной таблице. В первом раунде команда сыграет с победителем регулярного чемпионата — «Барселоной».

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«Зенит» (Россия) — «Панатинаикос» (Греция) — 112:83 (26:22, 21:18, 29:20, 36:23)

12 апреля. Санкт-Петербург. «СК Юбилейный».