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«Барселона» переиграла «Валенсию» в последнем матче регулярки Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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14 апреля. «Бавария» — «Жальгирис» — 80:83.
Фото AFP

В пятницу, 14 апреля, состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата Евролиги.

«Барселона» на своем паркете переиграла «Валенсию» (85:71), «Партизан» обыграл «Панатинаикос» (83:81), «Бавария» дома проиграла «Жальгирису» (80:83), «Эфес» победил «Монако» (87:72).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Монако» (Франция) — 87:72 (23:16, 18:23, 19:15, 27:18)

Э: Пляйсс (21 + 12 подборов), Мицич (12), Брайант (12), Жижич (11), Ларкин (11).

М: Макунду (16), Стразель (14), Холл (11).

«Бавария» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 80:83 (18:19, 20:15, 9:17, 33:32)

Б: Уолден (14), Обст (12), Лучич (10).

Ж: Лекавичюс (20), Шмитс (16), Улановас (12).

«Партизан» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция) — 83:81 (18:26, 21:19, 19:21, 25:15)

Пар: Экзам (18), Пантер (17), Аврамович (14).

Пан: Бэйкон (19), Понитка (12), Гудайтис (11).

«Барселона» (Испания) — «Валенсия» (Испания) — 85:71 (24:21, 27:25, 21:15, 13:10)

Б: Миротич (18), Абринес (15), Веселы (13), Шанлы (9).

В: Харпер (14), Джонс (9), Радебу (7), Уэбб (7), Прадилья (7).

БК Анадолу Эфес
БК Бавария
БК Барселона
БК Жальгирис
БК Панатинаикос
БК Партизан
БК Валенсия
Евролига
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