«Барселона» разгромила «Альбу» в Евролиге

«Барселона» обыграла «Альбу» (103:67) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Никола Миротич — 18 очков. У немецкого клуба с 17-ю очками лучшим снайпером стал Симоне Фонтеккьо.

«Барса» занимает первое место в турнирной таблице. «Альба» на 16-м месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 67:103 (18:30, 18:26, 15:23, 16:24)

5 ноября.