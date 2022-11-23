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Сегодня, 23:49

Мессина считает, что матч против «Фенербахче» будет проверкой силы для «Милана

Алина Савинова
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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионат Евролиги с «Фенербахче».

«Матч против «Фенербахче» для нас — проверка силы духа, старательности и уважения к другим и к самим себе, независимо от исхода. Очевидно, мы знаем, что нам предстоит встреча с командой, которая очень хорошо выступает и, вероятно, находится в своей лучшей форме», — приводит Basket News лова Мессины.

«Милан» сыграет с «Фенербахче» 24 ноября. Начало игры — в 22:30 по московскому времени.

На данный момент турецкий клуб с 17 очками лидирует в турнирной таблице Евролиги. «Милан» занимает 15- строчку (12 очков).

БК Милан
БК Фенербахче
Этторе Мессина
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