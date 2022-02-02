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Сегодня, 00:47

Лойд поделился впечатлениями от победы над «Басконией» в Евролиге

Тимур Ганеев
Корреспондент

Форвард «Зенита» Джордан Лойд прокомментировал победу своей команды над «Басконией» в рамках 24-го тура Евролиги.

Лойд стал вторым снайпером матча, набрав 23 очка, 7 подборов и 3 передачи.

— Я не считал свои очки и подборы, а старался помочь команде, — отметил «СЭ» Джордан Лойд — Делал все, чтобы мы победили. До перерыва небольшое преимущество было у «Басконии», но во второй половины мы стали играть агрессивно, что в итоге привело к большому количеству фолов. Я тоже повис на фолах, но нам удалось дожать соперника в концовке. Сложно играть в укороченном составе, но «Зенит» справился. Важная победа на выезде.

Впереди клуб из Санкт-Петербурга ждет еще две выездные игры в Евролиге: 4 февраля с «Реалом» и 10 февраля с «Альбой».

БК Баскония
БК Зенит
Евролига
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