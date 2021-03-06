«Барселона» обыграла «Басконию», АСВЕЛ проиграл «Фенербахче»
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«Барселона» переиграла «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги (71:57). Баскская команда потерпела первое поражение после пяти побед кряду.
В другой встрече АСВЕЛ проиграл «Фенербахче» (86:90). Французский коллектив потерпел второе поражение подряд, турецкая команда одержала вторую победу кряду.
Евролига
Регулярный чемпионат
АСВЕЛ (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 86:90 (18:20, 20:20, 22:19, 26:31)
«Барселона» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 71:57 (25:4, 8:22, 17:19, 21:12)
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