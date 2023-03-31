«Барселона» переиграла «Альбу» в Евролиге
В четверг, 30 марта, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Эфес» на своем паркете обыграл «Виртус» (86:67), «Маккаби» переиграл «Милан» (85:66), «Барселона» победила «Альбу» (72:56).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Виртус Б» (Италия) — 86:67 (13:13, 23:14, 24:11, 26:29)
Э: Жижич (24), Пляйсс (14), Брайант (13 + 11 подборов).
В: Мэннион (17), Оджелей (13), Мики (11).
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Милан» (Италия) — 85:66 (29:21, 24:15, 13:20, 19:10)
Мак: Соркин (18), Браун (17), Болдуин (15).
Мил: Напьер (15), Шилдс (14), Томас (9).
«Барселона» (Испания) — «Альба» (Германия) — 72:56 (19:21, 15:14, 16:7, 22:14)
Б: Шанлы (12), Миротич (11), Калинич (10).
А: Уэтзелл (9), Лэммерс (7), Олинде (7).
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