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«Барселона» переиграла «Альбу» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 30 марта, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» на своем паркете обыграл «Виртус» (86:67), «Маккаби» переиграл «Милан» (85:66), «Барселона» победила «Альбу» (72:56).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Виртус Б» (Италия) — 86:67 (13:13, 23:14, 24:11, 26:29)

Э: Жижич (24), Пляйсс (14), Брайант (13 + 11 подборов).

В: Мэннион (17), Оджелей (13), Мики (11).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Милан» (Италия) — 85:66 (29:21, 24:15, 13:20, 19:10)

Мак: Соркин (18), Браун (17), Болдуин (15).

Мил: Напьер (15), Шилдс (14), Томас (9).

«Барселона» (Испания) — «Альба» (Германия) — 72:56 (19:21, 15:14, 16:7, 22:14)

Б: Шанлы (12), Миротич (11), Калинич (10).

А: Уэтзелл (9), Лэммерс (7), Олинде (7).

БК Альба
БК Анадолу Эфес
БК Барселона
БК Виртус
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
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