Атаман гордится игроками «Эфеса» после победы в Евролиге
Главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман подвел итог выступления своей команды в «Финале четырех» Евролиги. В финале команда обыграла «Барселону» (86:81).
«Я горжусь своими ребятами, — сказал Атаман в интервью официальному сайту Евролиги. — Мы никогда не сдаемся. Мы начали игру с большим стрессом и сделали много ошибок, но затем мы нашли свой ритм.
Я сказал на пресс-конференции, что Шейн Ларкин — один из лучших игроков. Это было его время и время Мицича. Поздравляю всех своих парней. Возможно, нам не хватало помощи от Ларкина в полуфинале, но сегодня он выиграл этот матч вместе с Мицичем. Великолепно. Я горжусь своими игроками".
В полуфинале «Эфес» победил ЦСКА (89:86).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю