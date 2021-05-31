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Атаман гордится игроками «Эфеса» после победы в Евролиге

01:43
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Главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман подвел итог выступления своей команды в «Финале четырех» Евролиги. В финале команда обыграла «Барселону» (86:81).

«Я горжусь своими ребятами, — сказал Атаман в интервью официальному сайту Евролиги. — Мы никогда не сдаемся. Мы начали игру с большим стрессом и сделали много ошибок, но затем мы нашли свой ритм.

Я сказал на пресс-конференции, что Шейн Ларкин — один из лучших игроков. Это было его время и время Мицича. Поздравляю всех своих парней. Возможно, нам не хватало помощи от Ларкина в полуфинале, но сегодня он выиграл этот матч вместе с Мицичем. Великолепно. Я горжусь своими игроками".

В полуфинале «Эфес» победил ЦСКА (89:86).

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