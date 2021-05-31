Тренер «Эфеса» Эргин Атаман выиграл четвертый европейский турнир в карьере
Главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман вместе со своей командой стал победителем Евролиги. Для турецкого специалиста это четвертая победа в европейском клубном турнире в карьере.
В финале «Эфес» победил «Барселону» (86:81). В 2002 году Атаман вместе с итальянским клубом «Монтепаски» выиграл Кубок Сапорты. В 2012 году он привел «Бешикташ» к победе в Кубке вызова ФИБА. В 2016 году «Галатасарай» под его руководством стал победителем Еврокубка.
Также в активе 55-летнего тренера четыре победы в чемпионате Турции и Кубке страны, а также семь побед в Кубке президента Турции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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