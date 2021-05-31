Тренер «Эфеса» Эргин Атаман выиграл четвертый европейский турнир в карьере

Главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман вместе со своей командой стал победителем Евролиги. Для турецкого специалиста это четвертая победа в европейском клубном турнире в карьере.

В финале «Эфес» победил «Барселону» (86:81). В 2002 году Атаман вместе с итальянским клубом «Монтепаски» выиграл Кубок Сапорты. В 2012 году он привел «Бешикташ» к победе в Кубке вызова ФИБА. В 2016 году «Галатасарай» под его руководством стал победителем Еврокубка.

Также в активе 55-летнего тренера четыре победы в чемпионате Турции и Кубке страны, а также семь побед в Кубке президента Турции.