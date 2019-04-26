Вице-капитан баскетбольного ЦСКА Андрей Воронцевич​ в интервью "Известиям" отметил, что главное – командный результат, а не индивидуальные показатели. На этой неделе армейцы во второй раз в плей-офф Евролиги обыграли "Басконию".

– Довольны своей игрой в третьем матче серии с "Басконией"?

– Все отлично. Главное, что мы выиграли, вне зависимости от того, кто сколько сыграл и сколько набрал очков. Командный результат стоит во главе угла. Все понимают, что эта серия для нас из разряда "все или ничего", поэтому личная статистика – на втором плане. К тому же, мы хотели вернуть должок баскам за поражение в Москве. Так что спасибо всем ребятам. Каждый, кто выходил на площадку, невзирая на потери, старался сделать что-то большее. Только желание и работа единого командного механизма дают результат. Каждый выложился на 100 процентов.

Теперь надо залечить микротравмы, сделать все необходимые процедуры, хорошо выспаться, посмотреть видео и еще раз проанализировать все наши ошибки.

– Нандо Де Коло наконец-то показал игру, которой от него давно ждут болельщики и эксперты.

– Нандо всегда проявляет свои лидерские способности, и вся команда ему в этом помогает. Если у человека идет игра, то надо выводить его на открытые броски, стараться помочь заслонами. Дай бог, чтобы его высокая результативность оставалась и в следующих матчах. Наступает решающая стадия сезона, и нам нужен максимально хладнокровный Де Коло.