Андрей Ватутин: "Новый контракт Итудиса? Сейчас я хочу просто отметить победу"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос по поводу нового контракта главного тренера команды Димитриса Итудиса. В финале Евролиги москвичи обыграли турецкий "Эфес" со счетом 91:83.

- Будет ли после этой победы предложен новый контракт Итудису?

- А почему вы не спрашиваете, остаюсь ли я в ЦСКА, не остаюсь? Сейчас я, говорю честно, хочу просто насладиться моментом и хорошо отметить победу. Это единственное, о чем я думаю. А потом приехать домой, к семье - они все сильно переживали.

- После игры вы с Итудисом обнялись, и он вам что-то говорил.

- Понимаете, тут какая история. После прошлого "Финала четырех" было очень большое давление, настолько неудачно мы сыграли в Белграде. Вы же помните, чего все ждали? Но я принял другое решение, и сегодня Итудис и команда сделали меня счастливым. А то, что он сказал, пусть останется между нами.

- Вы выглядите очень утомленным. Так тяжело дался этот титул?

- Все мы тратим здоровье, силы - такая работа. Она черно-белая в том смысле, что или выиграл, или проиграл. Но я правда сильно переживаю, нужно пойти снять стресс. Был тяжелый плей-офф, потом "Финал четырех" - до санатория доехать не удалось. Есть один на примете, правда он не в России (смеется). Никак не могу научиться сидеть спокойно и не переживать, не получается.

- Теперь у вас с ЦСКА больше титулов, чем у Сергея Кущенко. Задумывались об этом?

- Никогда. У друзей не может быть конкуренции. И потом, это не мой титул, а ЦСКА. И титулы, выигранные с Сергеем, тоже. Мы каждый день делаем так, чтобы команда выигрывала. (Антон Бабошин)

ЦСКА – чемпион Евролиги! Четырехкратный!/