Глава баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин - о решающей победе над "Басконией" в четвертьфинальной серии Евролиги, слухах о возвращении Милоша Теодосича и уходе Нандо Де Коло.

- Почему-то ярких эмоций нет, но есть ощущение хорошо сделанной работы, -отметил Ватутин. - Вы сами видели, насколько было непросто. Хочу отметить две вещи. Во-первых, выиграли перед Пасхой, и у православной части наших болельщиков будет хорошее настроение. А во-вторых, эта победа - для тех, кто верил в ЦСКА, потому что после второго матча в Москве многие засомневались. А то, как мы сыграли две встречи здесь, достойно уважения. После такого команду нельзя упрекнуть в отсутствии характера. И очень хочется, чтобы мы показали его здесь же через три недели на "Финале четырех".

- Какие впечатления остались от матча?

- Тяжело играть с одним соперником пять раз подряд, если считать последний матч регулярного чемпионата. Удивить друг друга сложно. И посмотрие, как мы провели последнюю четверть, пропустив всего 12 очков. Такие встречи - не на мастерство, а на характер. Мы с самого начала матча не выглядели энергичными, и наши силы только в конце. А в большом перерыве даже было не совсем понятно, как выигрывать - мы и пропускали много, и сами не попадали свои броски. Но потом это превратилось в хорошую трудовую победу.

- Она как раз то, что нужно команде перед решающими матчами сезона?

- Да, безусловно. Таких эмоциональных успехов бывает не так много.

- Что думаете о "Реале", с которым вновь предстоит играть в полуфинале?

- Насчет "Реала" надо будет думать потом, по приезде домой.

- В прессе уже начинают появляться слухи о будущих трансферах - Теодосича в ЦСКА, Де Коло в "Реал"...

- Сейчас, по традиции, домыслов будет много. Будут подписываться контракты, называться цели и цифры. Не вижу смысла каждый раз это комментировать, но все должны понять: изначально мы должны определиться с тренером, и только потом пойдут какие-то движения в плане приобретения игроков. Сейчас смотрю на эти новости с улыбкой. К тому же, наверное, не случайно в день решающей игры с "Басконией" такие сведения публикует испанское издание. В такой момент все средства хороши, чтобы поддавить соперника. (Антон Бабошин)