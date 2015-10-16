Малькольм Дилейни: "Локомотив" победил одну из лучших команд Европы"

Защитник "Локомотива" Малькольм Дилейни лестно отозвался о "Панатинаикосе", который его команда переиграла в стартовом матче 1-го группового турнира Евролиги (81:70). По словам американца, греческий коллектив является одним из лучших в Европе.

– Здорово снова играть в Евролиге, тут гораздо веселей, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Дилейни. – Для первой игры Евролиги, которая к тому же была дома, мы смогли по-настоящему сплотиться и победили сегодня одну из лучших команд Европы. А еще приятно добыть для тренера победу над "Панатинаикосом" – я знаю, что у него были проблемы с этим соперником.