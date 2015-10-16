Римас Куртинайтис: "Важно было начать Евролигу с победы над "Реалом"

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис не стал скрывать радости от победы над действующим победителем Евролиги "Реалом" (84:70) в матче 1-го тура 1-го группового турнира. Также наставник отметил, что этот успех очень важен для химчан на старте турнира.

– Рад, что победили, так как мы обыграли очень сильную команду, действующего чемпиона Евролиги, – приводит официальный сайт "Химок" слова Куртинайтиса. – Мы – новая команда, которая пришла в этом сезоне в турнир и очень важно было начать его с победы. Хочу поблагодарить всех ребят за их отдачу, усилия и старания, что они проявили на площадке. Я этому очень рад.

Хотел бы сказать о Тодоровиче. Перед сезоном я говорил, что он один из самых перспективных игроков своего возраста в Европе. Его немного мучает спина и пока он не играет в полную силу, но это очень умный и обученный баскетболист, прошедший балканскую школу. Он очень хорошо понимает баскетбол, у него высокое баскетбольное IQ, он хорошо выбирает место под кольцом. Сегодня Марко сыграл на "пятерку".