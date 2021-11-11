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«Парма» в овертайме проиграла «Бенфике» в матче Кубка Европы

20:19
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«Парма» в овертайме проиграла португальской «Бенфике» в матче пятого тура группового этапа Кубка Европы ФИБА. Российский клуб на своем паркете уступил со счетом 89:92.

«Бенфика» лидирует в турнирной таблице группы С, выиграв четыре матча из пяти. Португальская команда досрочно обеспечила себе участие во втором групповом этапе. «Парма» идет на втором месте, имея в активе три победы.

В заключительном туре «Парма» сыграет в гостях с «Хирос Ден Босх» 17 ноября. В следующую стадию выходят две лучшие команды из каждой группы.

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Иван Шитик все материалы автора
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