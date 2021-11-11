«Парма» в овертайме проиграла «Бенфике» в матче Кубка Европы
«Парма» в овертайме проиграла португальской «Бенфике» в матче пятого тура группового этапа Кубка Европы ФИБА. Российский клуб на своем паркете уступил со счетом 89:92.
«Бенфика» лидирует в турнирной таблице группы С, выиграв четыре матча из пяти. Португальская команда досрочно обеспечила себе участие во втором групповом этапе. «Парма» идет на втором месте, имея в активе три победы.
В заключительном туре «Парма» сыграет в гостях с «Хирос Ден Босх» 17 ноября. В следующую стадию выходят две лучшие команды из каждой группы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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