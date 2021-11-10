«Локомотив-Кубань» разгромил «Шленск» в Еврокубке
В матче группового турнира Еврокубка «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Шленск» (98:68).
Самым результативным в составе российского клуба стал Эррик Макколум — 22 очка. У хозяев лучшим снайпером был Трэвис Трайс — 14 очков.
«Локо» выиграл четыре матча подряд и лидирует в группе А. «Шленс» проиграл все матчи и занимает девятое место.
Еврокубок. Мужчины
Группа A
«Шленск» (Польша) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 68:98 (17:27, 15:22, 19:22, 17:27)
«Леткабелис» (Литва) — «Гамбург» (Германия) — 96:100 (23:33, 22:17, 21:17, 30:33)
10 ноября.
Группа B
«Промитеас» (Греция) — «Бурсаспор» (Турция) — 83:80 ОТ (12:19, 18:21, 21:13, 17:15, 15:12)
10 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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