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«Локомотив-Кубань» разгромил «Шленск» в Еврокубке

10 ноября, 23:12
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В матче группового турнира Еврокубка «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Шленск» (98:68).

Самым результативным в составе российского клуба стал Эррик Макколум — 22 очка. У хозяев лучшим снайпером был Трэвис Трайс — 14 очков.

«Локо» выиграл четыре матча подряд и лидирует в группе А. «Шленс» проиграл все матчи и занимает девятое место.

Еврокубок. Мужчины

Группа A

«Шленск» (Польша) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 68:98 (17:27, 15:22, 19:22, 17:27)

«Леткабелис» (Литва) — «Гамбург» (Германия) — 96:100 (23:33, 22:17, 21:17, 30:33)

10 ноября.

Группа B

«Промитеас» (Греция) — «Бурсаспор» (Турция) — 83:80 ОТ (12:19, 18:21, 21:13, 17:15, 15:12)

10 ноября.

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Евгений Петров все материалы автора
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