«Локомотив-Кубань» проиграл турецкому «Тюрк Телекому» в Еврокубке
«Локомотив-Кубань» потерпел поражение от турецкого клуба «Тюрк Телеком» в матче 5-го тура группового этапа Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 88:85 в пользу турок.
Для «железнодорожников» поражение стало первым на групповом этапе, но команда продолжает лидировать в турнирной таблице группы А.
Баскетбол
Еврокубок. Мужчины
Группа A
«Тюрк Телеком» (Турция) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 88:85 (24:17, 23:22, 19:21, 22:25)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю