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«Локомотив-Кубань» проиграл турецкому «Тюрк Телекому» в Еврокубке

22:06
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«Локомотив-Кубань» потерпел поражение от турецкого клуба «Тюрк Телеком» в матче 5-го тура группового этапа Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 88:85 в пользу турок.

Для «железнодорожников» поражение стало первым на групповом этапе, но команда продолжает лидировать в турнирной таблице группы А.

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Еврокубок. Мужчины

Группа A

«Тюрк Телеком» (Турция) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 88:85 (24:17, 23:22, 19:21, 22:25)

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Иван Шитик все материалы автора
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