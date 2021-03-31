«Нижний Новгород» проиграл «Страсбуру» в домашнем матче Топ-16 Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» проиграл «Страсбургу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 87:97.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий французской команды Брэндон Джефферсон, набравший 24 очка. У российской команды по 15 очков набрали Андрей Воронцевич и Александр Ганькевич.

«Нижний Новгород», несмотря на поражение, досрочно гарантировал себе выход в «Финал восьми» Лиги чемпионов и остался лидером группы.