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«Нижний Новгород» проиграл «Страсбуру» в домашнем матче Топ-16 Лиги чемпионов

21:22
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«Нижний Новгород» проиграл «Страсбургу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 87:97.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий французской команды Брэндон Джефферсон, набравший 24 очка. У российской команды по 15 очков набрали Андрей Воронцевич и Александр Ганькевич.

«Нижний Новгород», несмотря на поражение, досрочно гарантировал себе выход в «Финал восьми» Лиги чемпионов и остался лидером группы.

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