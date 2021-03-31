Определились полуфинальные пары плей-офф Еврокубка-2020/21.

Казанский УНИКС, обыгравший в четвертьфинальной серии «Локомотив-Кубань» (2-1), в 1/2 финала встретится с итальянским «Виртусом».

Соперником «Монако», который впервые в истории клуба вышел в полуфинал Еврокубка, станет испанская «Гран-Канария». В четвертьфинале «Монако» выиграл у «Будучности» (2-1).