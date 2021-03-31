В 1/2 финала Еврокубка УНИКС сыграет с «Виртусом», «Монако» — с «Гран-Канарией»
21:38
Определились полуфинальные пары плей-офф Еврокубка-2020/21.
Казанский УНИКС, обыгравший в четвертьфинальной серии «Локомотив-Кубань» (2-1), в 1/2 финала встретится с итальянским «Виртусом».
Соперником «Монако», который впервые в истории клуба вышел в полуфинал Еврокубка, станет испанская «Гран-Канария». В четвертьфинале «Монако» выиграл у «Будучности» (2-1).
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