УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка

Казанский УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» из Краснодара в решающем матче четвертьфинала Еврокубка.

Встреча в Казане завершилась со счетом 82:78. УНИКС стал лучшим по итогам серии до двух побед (2-1).

В полуфинале турнира казанцам предстоит сразиться с итальянским «Виртусом» (Болонья).

Баскетбол

Кубок Европы. Мужчины

1/4 финала

УНИКС (Россия) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 82:78 (18:24, 23:13, 18:19, 23:22)

31 марта. Казань. «Баскет-Холл».

«Монако» (Франция) — «Будучност» (Черногория) — 90:87 (22:23, 26:23, 22:20, 20:21)

31 марта.