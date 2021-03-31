УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка
21:19
Казанский УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» из Краснодара в решающем матче четвертьфинала Еврокубка.
Встреча в Казане завершилась со счетом 82:78. УНИКС стал лучшим по итогам серии до двух побед (2-1).
В полуфинале турнира казанцам предстоит сразиться с итальянским «Виртусом» (Болонья).
Баскетбол
Кубок Европы. Мужчины
1/4 финала
УНИКС (Россия) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 82:78 (18:24, 23:13, 18:19, 23:22)
31 марта. Казань. «Баскет-Холл».
«Монако» (Франция) — «Будучност» (Черногория) — 90:87 (22:23, 26:23, 22:20, 20:21)
31 марта.
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